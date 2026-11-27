jpnn.com - Francesco 'Pecco' Bagnaia harus menerima kenyataan pahit menjelang berakhirnya MotoGP 2026.

Cedera kaki yang belum pulih membuat pembalap asal Italia itu dipastikan tidak bisa tampil pada seri pemungkas musim ini.

Padahal, MotoGP Valencia menjadi kesempatan terakhir Pecco Bagnaia membela Ducati sebelum bergabung dengan Aprilia pada musim depan.

Kondisi Pecco Bagnaia Belum Memungkinkan untuk Balapan

Kabar tersebut disampaikan Ducati pada Rabu (25/11/2026). Tim memutuskan tidak menurunkan Pecco setelah hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kondisinya belum memungkinkan untuk kembali mengendarai motor.

"Tim medis belum memberikan izin kepada Bagnaia untuk mengikuti Grand Prix Valencia. Keputusan itu sekaligus membuatnya tidak dapat menjalani penampilan terakhir sebagai bagian dari Ducati Lenovo Team," bunyi pernyataan Ducati.

Absennya Pecco berkaitan dengan insiden yang dialaminya ketika mengikuti sprint race MotoGP Qatar pada awal November. Kontak dengan Fermin Aldeguer membuatnya terjatuh dan mengalami dua patah tulang di kaki kanan.

Operasi sudah dilakukan agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat. Pecco bahkan sempat memasang target kembali ke lintasan di Portugal, dengan Valencia sebagai kesempatan berikutnya jika rencana awal tidak tercapai.

Namun, kondisinya belum memungkinkan untuk mewujudkan harapan tersebut.