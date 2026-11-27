jpnn.com - VALENCIA - Seri terakhir MotoGP 2026, yakni MotoGP Valencia hadir akhir pekan ini di Circuit Ricardo Tormo.

Juara Dunia MotoGP 2026 sudah di tangan Marc Marquez.

Gelar jawara tim pun sudah dipastikan ada di garasi Aprilia Racing.

Satu titel bergengsi belum ada yang punya, yaitu juara konstruktor. Masih diperebutkan ketat oleh Aprilia (598 poin) dan Ducati (589).

Salah satu andalan Aprilia Jorge Martin memanaskan suasana dengan menyebut bakal tampil habis-habisan demi mempersembahkan atau memastikan gelar juara konstruktor MotoGP -untuk pertama kalinya, menjadi milik Aprilia.

Martin pun bertekad memberikan penampilan cemerlang pada balapan terakhirnya bersama Aprilia -musim depan menunggangi Yamaha.

Jorge Martin juga punya ambisi mempertahankan posisi runner up, mempertahankan keunggulan tipis dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

"Ini akan menjadi akhir pekan yang sangat emosional, balapan terakhir saya bersama Aprilia,” ujar Martin.