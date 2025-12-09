Motor Ambulans & Si Melon, Sentuhan PIK2 untuk Yankes Lewat Gang hingga Cegah Tengkes

jpnn.com - JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 di bawah naungan Agung Sedayu Group (ASG) terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di Tanah Air.

Lewat program Corporate Social Responsility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2025, PIK2 menyalurkan motor ambulans untuk Puskesmas Sukawali dan Desa Karang Anyar, serta ambulans untuk Puskesmas Mauk di Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyerahan CSR PIK2 itu disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Baca Juga: PIK2 Hadirkan Panggung Hiburan Terbesar untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Pada suatu siang di Sukawali, motor ambulans dengan menyalakan sirine melewati jalan kecil menuju rumah seorang warga yang membutuhkan pertolongan cepat.

Motor ambulans serta petugas dengan sigap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi warga setempat, motor ambulans itu menjadi simbol keamanan baru, terutama di bidang pelayanan kesehatan.

Salah satu warga Karang Anyar Nurjanah (50) menceritakan pengalamannya menggunakan layanan motor ambulans untuk membawa cucunya ke Puskesmas.

“Kalau pakai mobil biasa enggak bisa masuk gang kami. Motor ambulans ini menyelamatkan cucu saya saat demam tinggi," kata Nurjanah.