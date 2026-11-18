jpnn.com - Aprilia mulai memperlihatkan calon senjata andalannya untuk MotoGP 2027.

Tim asal Noale itu telah membawa prototipe RS-GP terbaru ke lintasan bersama pembalap penguji Lorenzo Savadori di Jerez, pekan lalu

Motor tersebut nantinya akan digunakan Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Keduanya dijadwalkan menjajal prototipe itu dalam tes Valencia pada 1 Desember mendatang.

Sayap Depan Aprilia Mengalami Perubahan

Penampilan RS-GP 2027 menarik perhatian karena memiliki rancangan aerodinamika yang berbeda.

Bagian sayap depan menggunakan desain menyerupai kumis dengan beberapa lapisan di sisi samping. Bentuknya terlihat lebih kompleks dibandingkan versi yang pernah diuji Aprilia pada April lalu.

Meski regulasi aerodinamika MotoGP 2027 lebih ketat, sektor tersebut tampaknya tetap menjadi fokus pengembangan setiap pabrikan.

Lorenzo Savadori Apresiasi Tim Penguji

Savadori turut membagikan dokumentasi pengujian motor tersebut melalui media sosialnya di instagram.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam pengembangan RS-GP terbaru.