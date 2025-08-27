Motor Balap V4 Yamaha Akan Debut di MotoGP San Marino, Bukan Fabio Quartararo

jpnn.com - Yamaha mengumumkan bahwa mesin V4 yang telah menjalani serangkaian uji coba akan debut di MotoGP San Marino 2025, September mendatang.

Nantinya, Yamaha YZR-M1 V4 akan ditunggangi rider penguji Augusto Fernandez.

Dia akan turun menggunakan jatah Wild Card pada seri yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia tersebut.

“Setelah melihat perkembangan pengembangan mesin V4, ternyata progress yang didapat sangatlah pesat."

"Sehingga kami yakin akhirnya bisa menghadirkan motor bermesin V4 untuk dipakai balap pertama kali di Misano," ungkap Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio.

Lantaran turun dengan jatah wild card, tentu Augusto Fernandez tidak diberi target yang tinggi.

Baca Juga: Augusto Fernandez Membocorkan Pengembangan Mesin V4 Yamaha untuk MotoGP

Nantinya dia ditugaskan untuk melakukan riset secara mendalam dengan cara dipakai langsung dalam iklim balap kompetitif sesungguhnya sebelum akhirnya dipakai resmi secara reguler.

Setelah dipakai balap oleh Augusto Fernandez, Yamaha juga akan menggelar satu sesi pengujian pada Senin pascabalapan GP San Marino.