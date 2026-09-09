Motor Bebek Honda CT125 Bersolek, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada salah satu modelnya, yakni CT125.
Motor bebek trekking itu hadir dengan pilihan warna baru, Matte Fresco Brown. Warna tersebut melengkapi Glowing Red yang tetap dipertahankan.
Penyegaran itu memberikan pilihan bagi pencinta motor bebek dengan tampilan ikonik dan penuh gaya.
Honda CT125 tetap mengusung konsep Iconic Tracking Cub dengan desain khas yang siap mendukung beragam aktivitas menjelajah alam maupun perjalanan santai.
Marketing Director AHM Octavianus Dwi menyampaikan penyegaran Honda CT125 merupakan bagian dari komitmennya untuk terus menghadirkan sepeda motor ikonik yang mampu menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan dengan karakter kuat, fungsional, sekaligus mendukung gaya hidup aktif.
"Melalui pilihan warna baru Matte Fresco Brown, kami ingin memberikan penyegaran sekaligus pilihan yang semakin beragam bagi konsumen," ujar Octavianus dalam siaran persnya, Rabu (9/9).
Honda CT125 membawa perpaduan antara gaya hidup modern pada keseluruhan bodinya yang tangguh. Untuk pencahayaan, motor itu mengadopsi sistem LED di keseluruhan fitur pencahayaan.
Panel meternya digital dan compact dengan desain bulat yang terlihat modern sekaligus mudah untuk membaca informasi yang ditampilkan.
PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada salah satu modelnya, yakni CT125.
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