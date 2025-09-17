Motor Berknalpot Brong Diamankan Polisi, Ternyata Motor Curian dari Padang
jpnn.com, PEKANBARU - Razia balap liar dan knalpot brong yang digelar Tim Raga Polresta Pekanbaru bersama Satlantas membuahkan hasil mengejutkan.
Sebuah motor Yamaha Aerox berwarna merah muda yang awalnya diamankan karena menggunakan knalpot brong dan tanpa plat nomor, ternyata merupakan motor curian yang hilang di Padang, Sumatera Barat.
Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Bagus Wicaksana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat razia pada 9 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Jembatan Siak IV.
Saat itu, anggota Tim Raga yang dipimpin dirinya tengah melakukan penindakan terhadap aksi balap liar.
Salah seorang anggota Brigadir Muhammad Rusdi mengamankan motor Yamaha Aerox yang mencurigakan karena tidak memiliki plat nomor dan memakai knalpot brong.
Namun, saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan, pengendara motor tersebut justru kabur dan meninggalkan kendaraannya.
“Motor kemudian diamankan ke Mapolresta Pekanbaru untuk dijadikan barang bukti tilang,” kata Satrio Rabu (17/9).
Kasus ini semakin terang ketika pada 16 September 2025, seorang pria bernama Rangga Anggara (25), warga Padang, datang ke Polresta Pekanbaru.
