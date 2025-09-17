menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Motor Berknalpot Brong Diamankan Polisi, Ternyata Motor Curian dari Padang  

Motor Berknalpot Brong Diamankan Polisi, Ternyata Motor Curian dari Padang  

Motor Berknalpot Brong Diamankan Polisi, Ternyata Motor Curian dari Padang  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio menyerahkan motor hasil curian itu kepada pemiliknya. Foto:Polresta Pekanbaru.

jpnn.com, PEKANBARU - Razia balap liar dan knalpot brong yang digelar Tim Raga Polresta Pekanbaru bersama Satlantas membuahkan hasil mengejutkan.

Sebuah motor Yamaha Aerox berwarna merah muda yang awalnya diamankan karena menggunakan knalpot brong dan tanpa plat nomor, ternyata merupakan motor curian yang hilang di Padang, Sumatera Barat.

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Bagus Wicaksana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat razia pada 9 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Jembatan Siak IV.

Baca Juga:

Saat itu, anggota Tim Raga yang dipimpin dirinya tengah melakukan penindakan terhadap aksi balap liar.

Salah seorang anggota Brigadir Muhammad Rusdi mengamankan motor Yamaha Aerox yang mencurigakan karena tidak memiliki plat nomor dan memakai knalpot brong.

Namun, saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan, pengendara motor tersebut justru kabur dan meninggalkan kendaraannya.

Baca Juga:

“Motor kemudian diamankan ke Mapolresta Pekanbaru untuk dijadikan barang bukti tilang,” kata Satrio Rabu (17/9).

Kasus ini semakin terang ketika pada 16 September 2025, seorang pria bernama Rangga Anggara (25), warga Padang, datang ke Polresta Pekanbaru.

Razia balap liar dan knalpot brong yang digelar Tim Raga Polresta Pekanbaru bersama Satlantas membuahkan hasil mengejutkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI