Motor Besutan QJMotor Mulai Dilokalisasi di Cikarang pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - QJMotor menargetkan fasilitas produksi mereka di kawasan Cikarang, Jawa Barat, mulai beroperasi pada Januari 2026.

Pengumuman itu memastikan komitmen QJMotor menggarap pasar sepeda motor di Indonesia.

Head of Branding and Marketing Communication PT. QJMotor Industry Indonesia, Budi Kurniawan, menyebut peresmian pabrik tinggal menunggu waktu.

Meski tanggal pastinya belum ditentukan, agenda peluncuran operasional sudah masuk kalender perusahaan.

“Kami punya rencana pada Januari, kami akan launching. Namun, belum tahu apakah di awal, tengah, atau akhir,” ujar Budi di Jakarta, Senin (15/12).

Beroperasinya pusat produksi menjadi tonggak penting bagi QJMotor dalam memperkuat eksistensinya di industri otomotif roda dua nasional.

Tak sekadar merakit, pabrik dirancang untuk menopang strategi jangka panjang melalui produksi dalam negeri.

Pabrik QJMotor Cikarang nantinya akan memproduksi motor di rentang kapasitas mesin 250 cc hingga 800 cc.