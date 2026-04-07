Motor Hilang di Parkiran Samsat Saat Bayar Pajak, Polisi Bakal Ganti Rugi?

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di area parkir Kantor Bersama Samsat Wilayah IV (Sako) Palembang, Senin (6/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Satu unit sepeda motor Honda Beat milik warga raib saat korban tengah mengurus pembayaran pajak kendaraan.

Kanit Reskrim Polsek Sako Iptu Apriansyah membenarkan adanya laporan kehilanga tersebut.

Dia menyatakan pihaknya telah menerima aduan korban dan tengah melakukan proses penyelidikan di lapangan.

"Kami sudah menerima laporan terkait kehilangan motor di area Samsat. Saat ini anggota sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan identitas dan mengejar pelaku," ungkap Apriansyah, Selasa (7/4).

Peristiwa ini menjadi sorotan publik setelah rekaman video di lokasi kejadian viral di media sosial Instagram palembang_kaget.

Dalam video tersebut, sejumlah saksi menyayangkan lemahnya pengamanan di area instansi resmi, mengingat setiap kendaraan yang masuk biasanya dibekali kartu parkir oleh petugas keamanan di gerbang masuk.

Berdasarkan pantauan di media sosial, warga dan netizen mendesak pihak pengelola Samsat IV Palembang untuk bertanggungjawab.