menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc Marquez

Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc Marquez

Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc Marquez
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampak depan motor Ducati Panigale V4 edisi Replika Juara Dunia Marquez 2025. Foto: X/DucatiMotor.

jpnn.com - Ducati memberikan penghormatan istimewa atas keberhasilan Marc Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2025.

Pabrikan asal Italia tersebut resmi memperkenalkan Panigale V4 Replika Juara Dunia Marquez 2025, sebuah edisi terbatas yang merepresentasikan langsung motor balap Desmosedici di ajang MotoGP.

Produksi Super Terbatas, Penuh Sentuhan Personal Marc Marquez

Keistimewaan motor ini langsung terasa dari jumlah produksinya yang sangat terbatas. Ducati hanya merakit 293 unit untuk pasar global.

Baca Juga:

Setiap unit dibekali livery khusus serta sentuhan personal berupa tanda tangan asli Marc Marquez yang tersemat di bagian tangki bahan bakar dan dilapisi pelindung transparan.

Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc MarquezPenampakan Ducati Panigale V4 Replika Juara Dunia Marquez 2025. Foto: X/DucatiMotor

Dari sisi tampilan, Panigale V4 edisi spesial ini tampil lebih agresif dibanding versi standar.

Baca Juga:

Ducati mengadopsi sidepod aerodinamis yang mengacu pada desain motor MotoGP, dengan fungsi utama meningkatkan kestabilan saat bermanuver di kecepatan tinggi dan membantu performa ketika melibas tikungan.

Tak hanya menjual eksklusivitas visual, Ducati juga menjanjikan pengalaman premium bagi pemiliknya.

Ducati memberikan penghormatan istimewa atas keberhasilan Marc Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI