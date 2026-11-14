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Motor Jurnalis Hilang di Kantor Pemkab Bandung, Polisi Turun Tangan

Motor Jurnalis Hilang di Kantor Pemkab Bandung, Polisi Turun Tangan
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Parkiran ATM BJB di Masjid Al-Fathu, kompleks Kantor Pemkab Bandung, Soreang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Soreang, terasa tidak aman setelah kejadian pencurian sepeda motor.

Kendaraan milik seorang jurnalis bernama Adi Ramadhan raib saat terparkir di area Masjid Al-Fathu, pada Jumat (13/11/2026) malam.

Honda Beat Street keluaran 2025 tersebut hilang ketika pemiliknya sedang menjalankan tugas jurnalistik.

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Korban baru menyadari motornya raib saat kembali ke lokasi parkir sekitar pukul 20.30 WIB.

Kasus tersebut kini dalam penyelidikan Polsek Soreang setelah korban melaporkan kejadian itu kepada polisi.

"Saya parkir sekitar jam 14.00 WIB di pelataran Pemda, pas deket ATM BJB Masjid Al-Fathu," kata Adi saat dihubungi, Sabtu (14/11).

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Adi menjelaskan setelah pergi meliput bersama teman-temannya menggunakan mobil, dia masih melihat motornya saat perjalanan menuju ke parkiran.

"Iya pas mau pergi pakai mobil itu sekitar jam 17.30 WIB, saya sempat lihat motor saya masih ada. Sudah itu saya pergi sama teman jurnalis lainnya pakai mobil," ucapnya.

Motor Honda Beat Street milik seorang jurnalis raib saat diparkir di kompleks Kantor Pemkab Bandung. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut.

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