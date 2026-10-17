Motor Listrik Avand SC121 dan SC122 Lithium Bawa Pembaruan Teknologi
jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan mobilitas kaum urban yang serba cepat sering kali terbentur urusan efisiensi.
Memahami dinamika itu, United E-Motor resmi menyegarkan lini kendaraan listriknya lewat peluncuran Avand SC121 Lithium dan Avand SC122 Lithium.
Kedua model hadir sebagai evolusi dari varian baterai Sealed Lead Acid (SLA) terdahulu.
Lewat balutan teknologi baterai lithium 72V 26Ah yang lebih modern, United E-Motor menawarkan solusi berkendara yang makin praktis untuk menemani rutinitas harian.
Dapur pacunya disokong motor bertenaga puncak 2.300 watt.
Kombinasi sanggup membawa pengendara melaju hingga jarak 75 km dalam sekali pengisian daya, dengan kecepatan maksimal 60 km/jam.
Porsi yang pas untuk membelah kemacetan kota atau sekadar menuntaskan urusan harian.
Urusan daya juga tak lagi membingungkan. Mengusung metode direct charging dari sumber listrik rumah tangga (AC 220V), pengisian 0 hingga 80 persen hanya butuh waktu sekitar 2,5 jam.
United E-Motor resmi menyegarkan lini kendaraan listriknya lewat peluncuran Avand SC121 Lithium dan Avand SC122 Lithium.
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