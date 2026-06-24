Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer, jadi Enggak sih?

jpnn.com - JAKARTA – Muncul wacana motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) dihibahkan kepada guru honorer.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik wacana tersebut, dengan catatan rencana itu tidak menimbulkan beban baru.

"Yang terpenting ialah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja," kata legislator yang mengurusi sektor pendidikan itu saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6).

Sebelum rencana itu direalisasikan, pemerintah perlu memastikan aspek administrasi.

Lalu Hadrian berpesan motor listrik yang akan dihibahkan harus dipastikan tidak memiliki kaitan dengan persoalan hukum dugaan korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung.

"Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi, apakah memang betul motor tersebut seperti service center (pusat servis)-nya ada dan sebagainya," kata dia.

Ia mengatakan rencana tersebut merupakan "ide yang cerdas" sebagai bentuk penghargaan kepada guru yang berstatus non-ASN.

Menurut Hadrian, wacana hibah motor listrik bisa menjadi suatu harapan jika direalisasikan dengan baik.