Motor Listrik Dual Purpose RX600 Dijual Rp 49 Juta, Bisa Dicas di SPKLU
Peluncuran United E-Motor RX600 di IIMS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - United E-Motor merilis motor listrik dual purpose terbaru United RX6000 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Hall C2 JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/2).

Motor listrik itu menjadi tonggak baru pengembangan kendaraan yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dirancang tangguh menghadapi beragam kondisi jalan di Indonesia.

Berbeda dari kebanyakan motor listrik yang fokus pada mobilitas perkotaan, RX6000 mengusung konsep trail-inspired design dengan posisi berkendara tegak (upright riding position).

Kombinasi suspensi depan USD, monoshock belakang direct-mount, serta rem cakram hidrolik depan-belakang membuatnya siap melibas aspal hingga jalur semi off-road.

Salah satu terobosan utama RX6000 ialah fitur Flexible Charging yang kompatibel dengan SPKLU Euro Type 2.

Itu menjadikannya motor listrik pertama di Indonesia yang bisa mengisi daya langsung di SPKLU.

Dari sisi performa, motor 6000W Top Power mampu melaju hingga 80 km/jam dengan jarak tempuh maksimal 120 km dalam satu kali pengisian daya.

Baterai Lithium 72V 54Ah mendukung pengisian cepat 0–80 persen hanya sekitar 1,5 jam.

