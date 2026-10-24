Motor Listrik Ini Digeber dari Bromo ke Madura, Begini Hasilnya
jpnn.com, JAWA TIMUR - Yadea Indonesia melakukan pengujian motor listrik GT80 dari kawasan Gunung Bromo menuju Madura, Jawa Timur.
Pengujian tersebut untuk membuktikan ketangguhan motor listrik itu bisa menempuh jarak 182 kilometer dalam sekali pengisian baterai.
Melalui tantangan “Yadea Go Beyond Limits 180+ Km on One Charge”, GT80 melakukan perjalanan dari Lereng Bromo menuju Bukit Cinta Bromo, Nongkojajar, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya.
Setelah melewati dealer Yadea Kapas Krampung, rombongan melanjutkan perjalanan melintasi Jembatan Suramadu hingga mencapai titik akhir di Bebek Sinjay, Bangkalan, Madura.
Rute itu menghadirkan karakter jalan yang beragam, mulai dari jalur pegunungan, jalan raya antarkota, hingga perjalanan menuju Pulau Madura.
Variasi jalan itu memberikan gambaran bahwa GT80 mampu mengatasi perjalanan panjang, sekaligus menunjukkan pentingnya efisiensi energi dan kenyamanan berkendara dalam penggunaan kendaraan listrik.
VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia Andy Luo mengungkapkan tantangan ini memiliki makna tersendiri sebagai pengalaman penggunaan di jalan nyata.
"Ini jadi pembuktian motor listrik kini mampu mendukung mobilitas antarkota,” ujar Andy dalam siaran persnya, Sabtu (24/10)>
Yadea Indonesia melakukan pengujian motor listrik ini dari kawasan Gunung Bromo menuju Madura, Jawa Timur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Digelar Akhir Bulan, PEVS 2026 Bakal Diramaikan Lebih dari 38 Brand
- MINI Lucky 13 Edition Hanya 26 Unit
- Yamaha XSR900 2027: Bikin Emosi Membuncah
- Tak Hanya Mobil Listrik, Periklindo Minta Insentif Diperluas ke Kendaraan Komersial
- BYD Atto 1 Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp 170 Jutaan
- Menperin Sarmuji Usul Insentif Tak Hanya Mobil Listrik, tetapi Hybrid dan REEV