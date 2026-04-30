Motor Listrik Ini Digeber Lebih dari 150Km, Sisa Baterainya Bikin Kaget

Motor Listrik Ini Digeber Lebih dari 150Km, Sisa Baterainya Bikin Kaget

Motor Listrik Ini Digeber Lebih dari 150Km, Sisa Baterainya Bikin Kaget
Yadea Indonesia melakukan pengujian pada dua motor listrik andalannya dengan rute Bandung-Bogor, Jawa Barat. Bagaimana hasinya? Foto: Yadea

jpnn.com, BOGOR - Yadea Indonesia melakukan pengujian pada dua motor listrik andalannya, yakni Osta P dan Velx U dengan rute Bandung-Bogor, Jawa Barat.

Pengujian itu menjadi bukti nyata kemampuan motor listrik asal Tiongkok itu menaklukkan perjalanan antarkota dengan berbagai kondisi jalan yang menantang.

Yadea Osta P dan Velax U hanya melakukan satu kali pengisian penuh di awal pada saat pengujian ini.

Hasilnya, Yadea Osta P mencatat jarak tempuh 153 kilometer dengan sisa baterai 13%, sedangkan Velax U mencapai 156 kilometer dengan sisa baterai 23%.

Capaian itu menunjukkan efisiensi energi yang optimal dalam kondisi penggunaan nyata.

VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo mengungkapkan pengujian tersebut membuktikan bahwa kendaraan listrik Yadea telah diverifikasi melalui uji lapangan aktual.

"Yadea menjadi satu-satunya merek dengan jangkauan teruji lebih dari 150 kilometer di Indonesia, yang menegaskan kekuatan teknologi serta daya tahan ultra-jauh kami,” ujar Andy Luo dalam siaran persnya, Kamis (30/4).

Dia menambahkan dua motor listrik itu melewati beragam kondisi jalan dan situasi lalu lintas kompleks, mulai dari rute perkotaan hingga jalur menanjak dan berkelok.

Yadea Indonesia melakukan pengujian pada dua motor listrik andalannya dengan rute Bandung-Bogor, Jawa Barat. Bagaimana hasinya?

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI