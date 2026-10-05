Motor Listrik Karya Anak Bangsa Eco 3 Midwest Mengaspal, Multifungsi

jpnn.com - Midwest Electric Vehicle menghadirkan produk unggulannya, Eco 3 Midwest, kendaraan listrik multifungsi yang dirancang dan dirakit di Bogor, Jawa Barat.

Direktur Midwest Electric Vehicle Indonesia Abdoel Haris menyampaikan produk 100 persen milik anak bangsa itu dihadirkan untuk menjawab kebutuhan kendaraan kerja masyarakat.

“Kehadiran produk ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat anak muda Indonesia dalam membangun industri kendaraan listrik nasional,” ujar Abdoel Haris, Senin (5/10).

Abdoel Haris menjelaskan Midwest Electric Vehicle telah memiliki izin dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan dan regulasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Midwest berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait agar seluruh proses pengembangan, produksi, serta operasional kendaraan sesuai regulasi,” kata dia.

TKDN Terus Meningkat

Midwest Electric Vehicle juga tengah menjalankan proses pemenuhan dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Abdoel Haris menyebutkan melalui berbagai pengembangan dan revisi komponen, Midwest menargetkan kandungan lokal pada kisaran 40–50 persen, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan penggunaan komponen dan kemampuan produksi dalam negeri.