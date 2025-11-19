Motor Listrik Polytron FOX 350 Resmi Mengaspal, Ini Spesifikasi dan Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Polytron sebagai merek motor listrik dengan penjualan nomor satu di Indonesia resmi meluncurkan motor listrik FOX 350.

Motor listrik FOX 350 menghadirkan desain ergonomis sekaligus fitur lebih lengkap untuk mobilitas urban.

FOX 350 yang dilengkapi dengan fitur kenyamanan yang memberikan kesan pengalaman kelas atas serta performa maksimal dirancang sebagai solusi mobilitas urban yang dapat menunjang berkendara harian khususnya di jalan perkotaan.

Baca Juga: Mobil Listrik Polytron Mulai Diproduksi di Purwakarta

Dirancang khusus untuk 'Modern Warrior” atau mobilitas urban, FOX 350 tidak hanya menjadi motor listrik yang hadir dengan penuh gaya, namun dilengkapi fitur teknis yang dapat menjadi solusi di berbagai medan perjalanan.

Motor listrik FOX 350 menggabungkan desain ergonomis dengan Comfy Deck serta serangkaian fitur, seperti Regenerative Braking, Hill Start Assist, Efficient Cruise Control, Smart Start, Passive Keyless Technology, dan konektivitas untuk membuka dan mengunci motor melalui aplikasi Polytron EV.

Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo mengungkapkan desain FOX 350 merupakan hasil tiga tahun riset sejak Polytron memasuki pasar motor listrik Indonesia.

"Dari generasi awal FOX Electric, kami terus mengembangkan teknologi, desain, dan efisiensi agar sesuai kebutuhan masyarakat. Konsumen kami tidak hanya menginginkan performa tangguh, namun juga kenyamanan berkendara dan estetika desain yang dapat menunjang aktivitas harian," ujar Tekno Wibowo dalam keterangan resminya, Rabu (19/11).