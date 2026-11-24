jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Lantai Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di Tangerang, kedatangan satu sosok yang sudah lama dinanti, Suzuki e-Address.

Skuter listrik yang juga dikenal dengan Suzuki e-Access ini langsung mencuri perhatian.

Desainnya memadukan garis klasik yang kalem, tetapi tetap terasa modern, pas untuk membelah kemacetan kota.

Kehadirannya seolah menjadi jawaban Suzuki untuk menantang rival abadi mereka yang sudah lebih dahulu mencuri start, yaitu Honda ICON e: dan CUV e:.

Namun, antusiasme yang ingin langsung meminang motor ini tampaknya harus sedikit ditahan.

Pasalnya, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) belum membuka keran pemesanan.

Motor dibawa ke panggung IMOS murni untuk dipamerkan sekaligus membaca reaksi publik.

"Ini kami lihat perkembangannya, bagaimana regulasinya, ke depannya bagaimana juga dengan market-nya," ujar 2W Sales & Marketing Department Head PT SIS, Teuku Agha, di arena IMOS 2026, Jumat lalu.