Motor Listrik Terbaru dari Indomobil Melantai di IIMS 2026

Motor listrik terbaru Indomobil eMotor QT series di IIMS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Indomobil Emotor Internasional (IEI) memperkenalkan dua motor listrik terbarunya, eMotor QT dan QT Pro, di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, (5/2).

Peluncuran menandai langkah strategis Indomobil eMotor dalam memperkuat eksistensinya di pasar kendaraan listrik roda dua Indonesia.

Dipamerkan secara eksklusif di Booth Indomobil eMotor, Hall B2 No.6, QT dan QT Pro langsung mencuri perhatian berkat desain futuristik, teknologi terkini, serta fitur keselamatan lengkap.

Chief Executive Officer PT. Indomobil Emotor Internasional, Pius Wirawan, menyampaikan bahwa kehadiran QT dan QT Pro merupakan bagian dari visi perusahaan untuk menghadirkan motor listrik yang efisien, aman, dan relevan dengan gaya hidup perkotaan.

Indomobil eMotor menargetkan generasi baru pengendara yang mengutamakan kepraktisan sekaligus tampilan modern.

Dari sisi fitur, QT dan QT Pro dibekali Traction Control System untuk menjaga kestabilan roda di berbagai kondisi jalan, serta Keyless Feature berbasis remote dan NFC Key.

Khusus QT Pro, tersedia Hill Start Assist yang membantu menahan motor saat berhenti di tanjakan.

Keduanya juga memiliki Push Assist Mode, Reverse Mode, Anti-Theft Alarm, Adjustable Suspension lima tingkat, serta perlindungan IP67 yang membuat motor tahan air dan debu.

