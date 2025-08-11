Motor Listrik Tyranno Sapa Warga Surabaya, Berikut Spesifikasi dan Harga

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik terbaru eMotor Tyranno yang diniagakan oleh PT. Indomobil eMotor Internasional, menyambangi Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Surabaya menjadi kota penting dalam perjalanan Tyranno, karena semangat eksplorasi dan kemajuan teknologi sangat terasa di sini," kata CEO PT. Indomobil eMotor Internasional Pius Wirawan dalam keterangannya, Senin (11/8).

"Kami percaya, pengendara di Surabaya punya semangat dan jiwa petualang yang sejalan dengan karakter Tyranno; tangguh, dinamis, dan berani mencoba hal baru."

Menurut dia, eMotor Tyranno merupakan sepeda motor listrik multiguna pertama di Indonesia.

"Melalui Tyranno, Indomobil eMotor ingin membuktikan bahwa motor listrik tak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keberanian menjelajah," katanya.

"Tyranno dirancang untuk mereka yang ingin menghadapi tantangan jalanan tanpa mengorbankan gaya dan teknologi."

Motor listrik Tyranno dilengkapi beragam fitur dan teknologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gaya hidup para pengendara.

Meliputi Smart Inclinometer, Cruise Control, Smart Touchscreen Speedometer Panel dan Exo-Armor.