Motor Listrik Yadea Siap Meluncur di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya

jpnn.com, JAKARTA - Yadea mengonfirmasi akan menggebrak pasar dengan meluncurkan motor listrik terbaru di Indonesia pada Kamis (2/4).

Perilisan motor listrik itu pun dilakukan secara digital di platform TikTok bertajuk Discover Plus.

“Kami ingin mendekatkan inovasi kepada masyarakat secara lebih interaktif dan mudah diakses. Ini bukan sekadar peluncuran produk, tetapi juga langkah menuju masa depan mobilitas yang lebih berkelanjutan,” tulis Yadea dalam keterangan resminya, Selasa (31/3).

Kehadiran motor listrik Yadea ini menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan langsung inovasi motor listrik yang dirancang lebih cerdas, aman, dan relevan untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Melalui kehadiran sepeda motor listrik yang usung filosofi “150+ 155” itu, Yadea menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang praktis, durabilitas tinggi, dan berteknologi lengkap.

Meski belum disebutkan nama produk tersebut, tetapi Yadea mengungkap spesifikasi motor listrik barunya itu.

Produk itu menawarkan daya jelajah yang tinggi dalam sekali pengisian daya penuh mampu menjelajah lebih dari 150 kilometer ketika kendaraan digunakan dalam kecepatan konstan di 30 km/jam.

Kemudaian fitur second smart system, pengguna dapat menikmati fitur smart unlock, GPS tracking, serta pembaruan sistem melalui OTA (Over-The-Air) hanya dalam hitungan detik.