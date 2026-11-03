Motor Listrik Yamaha Nmax E Akhirnya Debut Dunia, Bakal ke Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Yamaha melahirkan motor listrik, Nmax E versi produksi massal jelas jadi sinyal menarik. EICMA 2026, Milan, jadi lantai debut dunianya.

Motor listrik yang mengadopsi basis garis desain bongsor khas Nmax ini membawa spesifikasi yang rasanya sangat pas kalau benar-benar meluncur di jalanan Indonesia.

Di atas kertas, performanya disetel setara motor bermesin bensin 125 cc.

Berbekal unit penggerak eAxle, tenaga 7,5 kW serta torsi melimpah 33,3 Nm sudah mengucur deras sejak putaran bawah.

Karakternya khas motor listrik: responsif dan tanpa basa-basi saat tuas gas diputar.

Urusan daya jelajah juga tak bikin panik. Baterai lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh milik Nmax E sanggup mengajak pengendaranya berkeliling hingga 104 kilometer dalam sekali pengisian penuh.

Jarak yang lebih dari cukup untuk menembus kemacetan harian komuter perkotaan.

Pada pengecasan dari nol hingga 100 persen diklaim hanya butuh waktu 5,5 jam.