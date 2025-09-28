Motor Pecco Berasap, Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025

jpnn.com - MOTEGI – Race atau Grand Prix MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9) melahirkan Juara Dunia MotoGP 2025, yakni Marc Marquez.

Keperkasaan dan dominasi Marc musim ini membuahkan gelar juara dunia di saat balapan masih menyisakan lima seri.

Pada race di Motegi, Marc finis di posisi kedua di bekalang Francesco Bagnaia a.k.a Pecco.

Dramatis. Pecco yang sempat memimpin jauh, nyaris dikejar oleh Marc lantaran motor Pecco berasap sejak lap 15.

Pecco ‘memapahnya’ hingga finis pertama, tetapi cerita utama hari ini tetap pada Marc Marquez; 2025 MotoGP World Champion. (adk/jpnn)

Hasil Race MotoGP Jepang

Pos Rider Nat Team

1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25)

2. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25)

3. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)

4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Factory (RS-GP25)

5. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24)

6. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)

7. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25)

8. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)

9. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V)

10. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)

11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

12. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16)

13. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25)

14. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1)

15. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)

16. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)

17. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16)

18. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)

Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1)

Takaaki Nakagami JPN Honda HRC Castrol (RC213V)

Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V)

data: crash