Motor Pembalap di Pekanbaru Hilang Setelah Tabrakan, Misterius

Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Naga Sakti jalur utara, dekat Masjid Al-Munawaroh, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9).

Pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi mengalami luka berat setelah menabrak mobil.

Namun, sepeda motor yang dikendarainya justru hilang dan tidak ditemukan di lokasi kejadian.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana mengatakan sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan.

“Sepeda motor yang dikendarai korban tidak ditemukan di lokasi kejadian,” kata Satrio.

Saat ini pihaknya masih menyelidiki keberadaan motor tersebut, apakah diamankan pihak lain atau dibawa pergi seusai kecelakaan.

Satrio menjelaskan kecelakaan bermula ketika mobil Honda HR-V merah BM 1692 OC yang dikemudikan Marton (52), warga Lubuk Basung, Sumatera Barat, melaju dari arah barat menuju timur.

Saat tiba di lokasi, mobil tersebut ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Suzuki Satria FU yang melaju kencang di jalur yang sama.

