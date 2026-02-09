Motor Premium di IIMS 2026, Ada yang Tembus Rp 2,2 Miliar, Termurah Rp 600 Jutaan

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 yang digelar 5 hingga 15 Februari 2026, di JIexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak hanya menyuguhkan kemeriahan di industri roda empat, tetapi juga sepeda motor.

Sejumlah pabrikan otomotif roda dua memanfaatkan IIMS 2026 untuk memamerkan dan juga meluncurkan produk terbarunya agar menarik perhatian pengunjung yang sengaja datang untuk mencari kendaraan impian mereka.

Meski jumlah kendaraan ini tergolong tidak terlalu berlimpah seperti halnya kendaraan-kendaraan roda empat yang menyita perhatian publik, nyatanya terdapat beberapa produsen sepeda motor memasarkannya dengan harga cukup fantastis bahkan mirip harga mobil.

Salah satu pabrikan yang paling mencolok di ajang ini ialah BMW Motorrad. Pabrikan asal Jerman ini membawa line up yang cukup lengkap, mulai kendaraan sport hingga touring yang memiliki harga cukup tinggi bagi sebagian kalangan.

Pada ajang ini, produsen otomotif itu resmi meluncurkan produk terbarunya, yakni BMW M1000 RR yang cukup akrab di kalangan bikers.

Untuk dapat meminang motor yang memiliki kisah cukup melegenda ini, konsumen harus merogoh kocek hingga Rp 2,2 miliar on the raod Jakarta. Untuk varian yang dapat diandalkan di lintasan balap, konsumen cukup membayarnya hanya dengan Rp 1,2 miliar on the road Jakarta.

Dalam anjungan lain, terdapat motor yang cukup mencolok dengan warna yang cukup tegas, yakni MV Agusta Superveloce 1000 AGO yang dibanderol Rp 2,6 miliar.

Untuk motor yang hanya disediakan sebanyak 83 unit di dunia ini, Indonesia hanya kebagian dua unit saja. Sudah tentu, motor ini banyak diincar oleh penggemar kecepatan maupun kolektor barang langka.