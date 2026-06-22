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Motor Sport Listrik Yamaha Siap Digeber di Jalan Raya

Motor Sport Listrik Yamaha Siap Digeber di Jalan Raya
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Paten motor sport listrik Yamaha. Foto: cycleworld

jpnn.com - Di tengah pasar motor listrik global yang masih berkembang, Yamaha ditengarai tengah menyiapkan motor sport listrik murni untuk penggunaan jalan raya.

Indikasi tersebut muncul setelah dokumen paten terbaru Yamaha beredar, dan mengungkap sejumlah detail proyek yang diyakini sebagai kelanjutan dari konsep Proto BEV.

Sebelumnya, motor konsep tersebut sempat dipamerkan Yamaha dalam ajang Tokyo Mobility Show.

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Menariknya, motor listrik yang tercantum dalam paten kali ini tidak lagi berorientasi khusus untuk lintasan balap.

Yamaha disebut mengarahkannya sebagai motor sport legal jalan raya dengan desain yang cukup familiar.

Secara tampilan, motor mengusung rangka model beam yang mengapit paket baterai berukuran besar.

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Proporsinya pun disebut-sebut menyerupai Yamaha YZF-R7, salah satu motor sport andalan pabrikan berlambang garpu tala tersebut.

Tak hanya desain, Yamaha juga menyiapkan sejumlah solusi teknis yang berbeda dari motor konvensional.

Di tengah pasar motor listrik global yang masih berkembang, Yamaha ditengarai tengah menyiapkan motor sport listrik murni untuk penggunaan jalan raya.

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