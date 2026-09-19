Motor Tergelincir Saat Mendahului Kendaraan, Mahasiswa UPI Tewas Tertabrak Minibus

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa UPI asal Makassar berinisial MA, meninggal dunia seusai sepeda motor yang dikemudikannya mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Jalan AH Nasution, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung pada Sabtu (19/9/2026) dini hari.

Korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Permana mengatakan korban yang mengendarai sepeda motor X-Ride berkendara dari arah barat ke timur di Jalan AH. Nasution, Sabtu dini hari.

Sedangkan di jalur berlawanan terdapat minibus Avanza yang dikendarai Ikhsan melintas.

"MFA tiba di lokasi kejadian diduga kehilangan kendali saat mengerem mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Korban tergelincir dan tertabrak minibus," kata Fiekry, dalam keterangannya.

Akibat kejadian itu, korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan telah dievakuasi ke RSHS Bandung. Masing-masing pengendara membawa lengkap surat-surat kendaraan.

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"Meninggal dunia satu orang," ucapnya.

Pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan tersebut. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi.