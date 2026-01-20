Motor Trail Yamaha WR155 R Bersolek, Berikut Harga Terbarunya
jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memperkenalkan pembaruan tampilan pada model Yamaha WR155 R.
Penyegaran desain bodi dan grafis anyar itu tak sekadar kosmetik, tetapi juga mempertegas karakter motor trail yang selama ini dikenal tangguh di berbagai medan.
Perubahan desain bodi Yamaha WR155 R 2026 terlihat dari area cover depan hingga ke bagian belakang.
Kini, bentuk bodi dibuat lebih rapat dan padat, menghadirkan kesan kokoh sekaligus agresif.
Sentuhan warna hitam di area bawah jok makin menonjolkan citra off-road yang kuat, seolah menegaskan identitasnya sebagai motor petualang sejati.
Garis horizontal tegas yang membentang dari penutup samping, penutup radiator, hingga fender depan memberi ilusi visual seakan motor tengah melaju ke depan.
Detail tersebut memperkuat kesan dinamis, bahkan saat motor dalam kondisi diam.
Tak hanya bodi, Yamaha juga menghadirkan grafis baru yang lebih berani.
