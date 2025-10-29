menu
Motul Bakar Semangat Solidaritas Mekanik Jateng-DIY di Kaki Gunung Merbabu, Seru!

Motul Bakar Semangat Solidaritas Mekanik Jateng-DIY di Kaki Gunung Merbabu, Seru!

Motul Bakar Semangat Solidaritas Mekanik Jateng-DIY di Kaki Gunung Merbabu, Seru!
Acara Ride & Camp bersama mitra mekanik dan bengkel PT. Motul Indonesia Energy (MIE), di kaki Gunung Merbabu. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Udara dingin kaki Gunung Merbabu tak menyurutkan semangat puluhan mekanik dan pemilik bengkel memeriahkan acara Ride & Camp inisiasi PT. Motul Indonesia Energy (MIE).

Ajang kumpul para mitra dari merek pelumas Motul dan IPONE itu mengangkat tema “Gaspol Jateng DIY – Merbabu 360”.

Selama dua hari, 25–26 Oktober 2025, para peserta diajak menikmati perpaduan antara petualangan, edukasi, dan keakraban.

Berangkat dari dua rute — Salatiga dan Muntilan — mereka akhirnya bertemu di Merbabu 360 Camp Area, tempat di mana suasana kebersamaan menjadi bahan bakar utama acara.

“Ini bukan cuma soal touring, tetapi tentang membangun relasi dan mendengar langsung suara para mitra bengkel serta mekanik,” ujar Managing Director MIE Welmart Purba, dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Lewat konsep Ride & Camp, Motul ingin menegaskan bahwa hubungan mereka dengan para mekanik bukan sekadar urusan bisnis.

Di tengah api unggun dan tenda-tenda, mereka berbagi cerita, pengalaman, hingga tip teknis dalam sesi product knowledge bersama tim Technical Motul Indonesia.

Tak hanya bicara soal pelumas, sesi ini juga mengupas cara menjaga performa mesin motor, baik untuk harian maupun motor berperforma tinggi.

