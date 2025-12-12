Motul Berbagi Kebahagiaan dengan Mitra Bengkel di Sirkuit Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - Motul Indonesia menghadirkan cara baru dalam mengapresiasi mitra bengkel lewat program bertajuk “Motul Mandalika Track Day Experience Reward”.

Acara itu menjadi sebuah pengalaman eksklusif yang memberi kesempatan kepada para peserta untuk mengaspal langsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok.

Program itu sekaligus sebagai puncak penghargaan bagi bengkel rekanan yang berpartisipasi aktif dalam program penjualan khusus Motul dan IPONE sepanjang Juni hingga November 2025.

Tak sekadar hadiah penjualan, inisiatif dirancang untuk memperkuat hubungan Motul dengan para pelaku usaha di jaringan distribusinya.

“Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar program penjualan. Melalui Mandalika Track Day Experience Reward, Motul mengajak para mitra bengkel untuk merasakan langsung semangat performa dan inovasi yang menjadi DNA Motul,” ungkap Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE) Welmar Purba, Jumat.

Dalam kegiatan track day berdurasi satu hari penuh itu, peserta langsung difasilitasi motor balap dan racing suit lengkap.

Demi keamanan, seluruh peserta juga dibekali perlindungan asuransi penuh selama aktivitas berlangsung.

Tak hanya mengaspal di Mandalika, peserta program juga mendapat paket perjalanan lengkap, mulai dari tiket pulang-pergi dari kota asal hingga One Day Trip “Lombok Experience” ke Desa Ende dan Bukit Mereseh.