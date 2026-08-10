Motul dan Von Dutch Bawa Kustom Kulture Indonesia Menembus Batas

jpnn.com, JAKARTA - Dunia otomotif tak lagi sekadar soal mesin dan performa. Di dalamnya ada gaya, kreativitas, komunitas, hingga identitas yang terus berkembang.

Semangat itulah yang kembali dipertemukan Motul Indonesia dan Von Dutch Indonesia lewat campaign “Kustom Kulture Beyond Borders”.

Kolaborasi yang dimulai sejak 2025 ini kembali berlanjut dengan membawa warna American Kustom Kulture, balap klasik, dan nuansa vintage racing.

Elemen garasi, workshop, pinstriping, hingga motorsport heritage dipadukan dengan karakter Von Dutch yang dikenal berani dan autentik.

Bagi Motul, kolaborasi ini menjadi cara untuk membawa dunia pelumas lebih dekat dengan lifestyle dan komunitas otomotif.

Sementara itu, Von Dutch menerjemahkan semangat berkendara ke dalam identitas visual yang kuat melalui koleksi kolaborasi keduanya.

Jika pada kolaborasi perdana Motul 5100 4T menjadi produk utama, kali ini perhatian diarahkan pada Motul 7100 4T.

Oli 100 persen Synthetic Ester tersebut menyasar pengendara yang membutuhkan performa, sekaligus perlindungan mesin dalam aktivitas berkendara.