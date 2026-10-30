Motul Dorong Peningkatan Kompetensi Bengkel Melalui MPS Samarinda

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 68 montir dan pemilik dari 25 bengkel lokal berkumpul dalam kegiatan Motul Performance Solution (MPS), Jumat (23/10) lalu.

Bukan sekadar pertemuan bisnis biasa, hajatan yang digagas PT. Motul Indonesia Energy (MIE) ini menjadi ruang belajar sekaligus ajang 'naik kelas' bagi para pelaku usaha bengkel independen di Kalimantan Timur.

Bagi mekanik di daerah, tantangan teknologi kendaraan yang makin modern tentu menuntut pemahaman yang terus diperbarui.

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Di sinilah Motul mengambil peran—bukan cuma menjual pelumas, tetapi membekali para garda terdepan industri otomotif lokal ini dengan pengetahuan teknik yang tepat.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menegaskan bahwa kompetensi mekanik adalah kunci utama dalam merawat kepercayaan konsumen.

"MPS adalah program edukasi, pelatihan, dan pengembangan dari Motul untuk meningkatkan kompetensi pemilik bengkel independen serta mekanik di berbagai daerah di Indonesia," ujar Welmart dalam keterangannya, Jumat (30/10).

"Kompetensi jaringan bengkel memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan konsumen terhadap perawatan kendaraan secara menyeluruh."

Bengkel lokal sering kali menjadi tempat pertama yang dicari konsumen saat kendaraan bermasalah.