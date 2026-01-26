Motul Gandeng McLaren di WEC, Teknologi Balap Dibawa ke Jalan Raya

jpnn.com, JAKARTA - Motul mempertegas posisinya sebagai pemain utama di teknologi pelumas performa tinggi.

Motul resmi menjalin kemitraan strategis dengan McLaren Endurance Racing di ajang FIA World Endurance Championship (WEC), memperluas kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin di Formula 1.

Lewat kerja sama itu, Motul ditunjuk sebagai mitra resmi pelumas untuk program Hypercar McLaren United Autosports, yang dipersiapkan menuju debut FIA WEC musim 2027.

Motul akan menyuplai solusi pelumas canggih untuk mesin, transmisi, hingga diferensial—komponen vital yang harus bekerja stabil dalam balap ketahanan ekstrem.

Kolaborasi bukan sekadar urusan lintasan balap. Bagi Motul, ajang seperti WEC dan 24 Hours of Le Mans adalah laboratorium berjalan untuk menguji teknologi di kondisi paling menantang.

Hasilnya kemudian diterjemahkan ke dalam produk yang digunakan konsumen sehari-hari, termasuk di Indonesia.

Baca Juga: Cara Motul Membuktikan Pelumasnya Lewat Dukungan Kepada Jeje di Rally Dakar 2026

“Teknologi yang diuji di balap ketahanan dunia kami bawa ke produk premium Motul untuk pasar Indonesia."

"Fokusnya perlindungan mesin optimal, performa stabil, dan daya tahan lebih lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara di tanah air,” ujar Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Welmart Purba melalui keterangannya, Senin (26/1).