Motul Indonesia Memeriahkan Festival Kuliner Pesona Nusantara Extravaganza 2026

jpnn.com, JAKARTA - Aroma gurih Nasi Kapau dan renyahnya Nasi Tempong bercampur jadi satu di Pasar Rakjat, Batavia PIK, Jakarta.

Sejak akhir Oktober lalu, ribuan orang tumpah ruah di festival Pesona Nusantara Extravaganza 2026 demi berburu Kuliner Nusantara.

Namun, kalau Anda melipir sedikit dari riuhnya stan makanan, ada pemandangan yang cukup menarik perhatian.

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Di antara asap bakaran sate dan panggung musik, berdirilah stan bernuansa merah khas Motul.

Produsen pelumas kendaraan itu rupanya tak mau ketinggalan memeriahkan pesta rakyat yang berlangsung hingga 8 November mendatang.

Lewat PT. Motul Indonesia Energy (MIE), mereka memilih hadir di tengah kehangatan keluarga dan komunitas kuliner dengan cara yang beda: merawat kendaraan sambil memanjakan lidah.

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Sambil menanti pesanan jajanan tiba, pengunjung bisa mampir ke stan Motul untuk berkonsultasi seputar pelumas atau sekadar ikutan aktivitas interaktif di sana.

Bagi para pemburu hadiah, ada kejutan kecil. Pengunjung yang berbelanja di tenant kuliner bisa mengantongi voucher pembersih motor E2 Motowash gratis yang siap ditukarkan di stan.