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Motul Jadi Tempat Persinggahan Para Pencinta Otomotif di ICS 2026 Yogyakarta

Motul Jadi Tempat Persinggahan Para Pencinta Otomotif di ICS 2026 Yogyakarta
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Booth Motul di ICS 2026 Yogyakarta. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pencinta otomotif memadati Jogja Expo Center pada 21–23 Agustus 2026.

Di tengah deru mesin dan deretan karya modifikasi khas Indonesian Custom Show (ICS) 2026, booth PT. Motul Indonesia Energy (MIE) jadi tempat favorit disinggahi.

Bukan tanpa alasan. Kali ini Motul datang tidak sekadar memajang merek, melainkan membawa solusi lengkap.

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Dari pelumas motor harian, oli mobil berperforma tinggi, hingga jajaran produk perawatan kendaraan non-oli dipamerkan lengkap.

Suasana booth terasa hangat. Banyak pengunjung tak hanya datang untuk belanja, tetapi juga menyempatkan diri berkonsultasi kendaraan kesayangan mereka.

Kemeriahan makin terasa berkat sederet penawaran menarik.

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Bagi pengendara roda dua, racikan oli Scooter Technosynthese, varian 100% Synthetic, hingga lini Racing Line ditawarkan dalam paket bundling menarik bersama Engine Clean dan kaus eksklusif Motul.

Pengguna mobil pun dimanjakan dengan promo Buy 3 Get 1 untuk varian SAE tertentu seperti 0W dan 5W.

Di tengah deru mesin dan deretan karya modifikasi khas Indonesian Custom Show (ICS) 2026, booth PT. Motul Indonesia Energy (MIE) jadi tempat favorit

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