Motul Manjakan Komunitas Otomotif di NGK Bazaar 2025
jpnn.com, JAKARTA - Akhir 2025 menjadi momen spesial bagi komunitas otomotif. Salah satunya lewat NGK Bazaar 2025 yang digelar PT. Niterra Mobility Indonesia (NGK Busi) pada 23–24 Desember 2025.
Di ajang tersebut, PT. Motul Indonesia Energy (MIE) turut ambil bagian dengan membawa sederet promo menarik.
Kehadiran Motul di NGK Bazaar 2025 bukan sekadar meramaikan acara, tetapi juga menjadi wujud komitmen untuk dekat dengan komunitas otomotif dan mitra industri.
Selama dua hari penyelenggaraan, Motul menawarkan program harga spesial untuk berbagai produk baik pelumas motor maupun mobil.
Promo bersifat eksklusif dan hanya berlaku selama acara berlangsung.
Tak hanya itu, Motul juga menyiapkan merchandise eksklusif yang bisa didapatkan pengunjung melalui program pembelian tertentu.
Strategi itu membuat booth Motul menjadi salah satu titik yang ramai dikunjungi.
“Kami sangat mengapresiasi undangan dan kolaborasi bersama NGK melalui NGK Bazaar ini. Kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergi antarbrand,” kata Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Welmart Purba, dalam keterangannya, Selasa (30/12).
