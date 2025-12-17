Motul Meluncurkan Oli Gardan Berteknologi Technosynthese

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan pelumas asal Prancis - Motul meluncurkan Motul Scooter Gear Plus 80W-90, oli gardan khusus motor matik.

Oli gardan Motul dirancang untuk menghadapi tantangan berkendara harian hingga kondisi ekstrem.

Bagi Motul, pelumas tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan pengguna skutik yang kerap berhadapan dengan lalu lintas padat, stop-and-go, hingga akselerasi mendadak.

Baca Juga: Motul Berbagi Kebahagiaan dengan Mitra Bengkel di Sirkuit Mandalika

Dengan teknologi Technosynthese®? dan sertifikasi API GL-5, Scooter Gear Plus 80W-90 masuk dalam jajaran pelumas gardan dengan standar performa tertinggi di Indonesia.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menjelaskan bahwa pelumas diformulasikan untuk menjaga ketahanan lapisan oli di berbagai kondisi kerja gardan.

Mulai dari motor dalam keadaan idle, tarikan agresif, hingga digunakan pada kecepatan penuh, stabilitas pelumas tetap terjaga untuk melindungi girset secara optimal.

Karakter penggunaan motor matik di perkotaan yang identik dengan macet juga menjadi fokus pengembangan produk.

Daya pelumasan yang tinggi membuat Scooter Gear Plus 80W-90 mampu bekerja konsisten saat gardan menerima beban berulang dalam waktu singkat, tanpa mengorbankan performa saat motor diajak melaju lebih jauh.