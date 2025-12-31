Motul Menggelar Program Maximum Performance Solution, Tak Sekadar Rutinitas Ganti Oli

jpnn.com, JAKARTA - PT. Motul Indonesia Energy (MIE) menghadirkan terobosan baru lewat Program Maximum Performance Solution.

Program itu sebuah inisiatif strategis untuk mengajak pemilik kendaraan roda dua beralih ke perawatan performa yang lebih menyeluruh.

Sebagai brand pelumas global dengan reputasi kuat di dunia motorsport, Motul menilai masih ada celah besar dalam edukasi pasar.

Baca Juga: Motul Manjakan Komunitas Otomotif di NGK Bazaar 2025

Banyak pemilik motor belum menyadari bahwa performa dan kenyamanan kendaraan tidak hanya ditentukan oleh oli mesin, tetapi juga oleh komponen pendukung lainnya.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menjelaskan bahwa program dirancang untuk mengubah mindset konsumen.

“Kami ingin memperkenalkan pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada oli mesin, tetapi juga pada produk pendukung performa melalui lini Scooter Gear, Engine Clean, Fuel Injection, dan Brake Fluid,” ujarnya.

Baca Juga: Motul Perkuat Reputasi di Era Digital lewat TOP Customer Satisfaction Award 2025

Maximum Performance Solution menjadi bagian dari kampanye besar Motul untuk mendorong perawatan komprehensif.

Program dijalankan secara terintegrasi melalui bengkel-bengkel terpilih, dengan standar pelayanan yang tidak kalah dari bengkel resmi.