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Motul Merilis IPONE Shogun 2R di Malang Adventure Trail 2026

Motul Merilis IPONE Shogun 2R di Malang Adventure Trail 2026
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Peluncuran IPONE Shogun 2R di MAT 2026. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ribuan pencinta motor trail di Malang Adventure Trail (MAT) 2026, IPONE Indonesia menyelipkan satu kejutan.

IPONE merilis oli 2-tak terbarunya, Shogun 2R. Peluncuran sekaligus menguji performa pelumas anyar itu di habitat aslinya: motocross dan enduro.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba menyebut pelumas IPONE terbaru lahir memang buat disiksa.

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"Diracik dari 100% Synthetic Ester Technology, Shogun 2R dibikin tangguh buat nahan gesekan waktu mesin digas pol di putaran tinggi," kata Welmart dalam keterangannya, Rabu (7/10)

Lapisan olinya tetap lengket melindungi racikan mesin meski didera beban ekstrem.

Kelebihan lain ada di karakternya: bikin tarikan terasa makin padat, tetapi asap yang keluar dari knalpot justru minim banget.

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Kesempatan itu enggak disia-siakan IPONE. Bekerja sama bareng CV. Trinanda Sentosa—distributor area Jawa Timur—mereka membagikan 1.500 tester pack Shogun 2R secara gratis kepada peserta MAT 2026.

Jalur terjal Bromo pun langsung jadi pembuktian perdana buat ribuan rider yang penasaran coba rasanya.

Di tengah ribuan pencinta motor trail di Malang Adventure Trail (MAT) 2026, IPONE Indonesia menyelipkan satu kejutan.

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