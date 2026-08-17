Motul Perkuat Kolaborasi dengan Komunitas Motor di Mozia MotoFest 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT. Motul Indonesia Energy (MIE) kembali memperkuat kedekatannya dengan komunitas roda dua tanah air.

Distributor resmi Motul dan IPONE di Indonesia turut mendukung acara Mozia MotoFest 2026 yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Piazza The Mozia, BSD City, Tangerang.

Mengusung tema “Ride of Fame”, Mozia MotoFest 2026 powered by M3 Labs bukan sekadar pameran sepeda motor.

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Acara mempertemukan komunitas, brand otomotif, lifestyle, kreativitas, hingga hiburan dalam satu ruang.

Beragam kegiatan hadir selama acara, mulai dari Bike Show, community gathering, booth otomotif dan lifestyle, tenant F&B, hingga aktivitas interaktif.

Motul juga memberikan trial product Kawasaki Premium Oil (KPO) 10W40 kepada komunitas Kawasaki.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Welmart Purba, mengatakan keterlibatan dalam kegiatan komunitas menjadi bagian dari upaya Motul untuk terus dekat dengan ekosistem roda dua.

“Bagi Motul, komunitas merupakan bagian penting dari perkembangan ekosistem otomotif."