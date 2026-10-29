Motul Perkuat Kolaborasi dengan Puluhan Mitra Bengkel di Balikpapan
jpnn.com, JAKARTA - Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, mendadak hangat, Rabu (21/10). Sekitar 60 orang yang mendiami 25 bengkel lokal berkumpul dalam kegiatan Motul Performance Solution (MPS).
Motul Indonesia Energy membuka ruang diskusi bersama para mekanik dan pemilik bengkel Balikpapan.
Tujuannya sederhana: mempererat silaturahmi sekaligus berbagi pemahaman soal pelumasan kendaraan yang makin hari makin canggih.
Bagi para mekanik, momen seperti ini jadi napas segar. Industri otomotif bergerak cepat, dan pengetahuan soal oli tak lagi sebatas pilih yang kental atau encer.
Edukasi teknis seperti ini bikin mereka makin percaya diri saat melayani konsumen.
"Kami ingin terus memperkuat kemitraan dengan jaringan bengkel di berbagai daerah, termasuk Balikpapan," kata Managing Director PT Motul Indonesia Energy Welmart Purba dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Menurut Welmart, mekanik dan pemilik bengkel adalah garda terdepan.
Merekalah yang langsung bertatap muka dengan pemilik kendaraan dan paham betul keluhan di lapangan.
Sekitar 60 orang yang mendiami 25 bengkel lokal berkumpul dalam kegiatan Motul Performance Solution (MPS).
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