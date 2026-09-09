Moussa Bagayoko Jatuh Hati kepada Suporter PSS Sleman

jpnn.com - SLEMAN - Moussa Bagayoko langsung dibuat terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia pada laga debutnya bersama PSS Sleman.

Gelandang asal Mali tersebut secara khusus menyoroti militansi suporter PSS yang tak henti memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

Kesan itu dirasakan Bagayoko ketika PSS menghadapi Bali United FC pada laga perdana Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.

Meski harus menempuh perjalanan jauh dari Sleman, suporter PSS tetap memenuhi tribune dan menciptakan atmosfer yang begitu hidup.

Nyanyian dan dukungan mereka terus terdengar sejak pertandingan dimulai hingga peluit akhir.

Bagi Bagayoko, pemandangan tersebut menjadi pengalaman yang berbeda. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di sejumlah negara itu mengaku belum pernah merasakan atmosfer suporter seperti yang diberikan suporter PSS.

"Atmosfernya luar biasa. Saya sudah bermain di banyak negara, tetapi di sini luar biasa. Saya suka atmosfernya, semua yang ada di sini, dan orang-orangnya. Bagus, sangat bagus," ujar Bagayoko dikutip dari situs I.League, Rabu (9/9).

Bahkan, kekagumannya terhadap suporter Super Elang Jawa membuat Bagayoko memberikan pujian tinggi. Dia menilai suporter PSS mampu menjadi sumber energi tambahan bagi pemain di tengah pertandingan yang berlangsung sulit.