Moussa Bagayoko Takluk di Bumi Sembada, Begini Cerita Gelandang Mali Gabung PSS

jpnn.com - Jarak ribuan kilometer ternyata tak cukup untuk menghalangi Moussa Bagayoko menemukan tempat baru dalam perjalanan kariernya.

Gelandang bertahan asal Mali itu kini menjadikan Sleman sebagai persinggahan penting setelah memilih memperkuat PSS Sleman.

Perbedaan bahasa dan budaya menjadi tantangan yang ingin dinikmatinya.

Setelah sekitar empat pekan menjalani pramusim bersama Super Elja, Bagayoko mengaku proses adaptasinya berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan.

"Alhamdulillah, saya menjalani proses adaptasi baik-baik saja. Saya termasuk orang yang cukup cepat beradaptasi. Sejauh ini, saya merasa proses adaptasi dengan tim berjalan sangat baik, dan bisa dengan cepat menyatu dengan rekan-rekan di dalam tim," kata Bagayoko seusai latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (18/8/2026) sore.

Bukan sekadar latihan fisik dan taktik, masa pramusim menjadi momentum bagi pemain Mali tersebut untuk memahami karakter permainan PSS.

Setiap sesi menjadi kesempatan untuk membangun chemistry dengan rekan setim sekaligus mengenal lebih dekat atmosfer sepak bola di Bumi Sembada.

Menariknya, Bagayoko merasa sepak bola menjadi bahasa universal yang memudahkannya melebur dengan lingkungan baru.