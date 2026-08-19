Moussa Bagayoko Takluk di Bumi Sembada, Begini Cerita Gelandang Mali Gabung PSS
jpnn.com - Jarak ribuan kilometer ternyata tak cukup untuk menghalangi Moussa Bagayoko menemukan tempat baru dalam perjalanan kariernya.
Gelandang bertahan asal Mali itu kini menjadikan Sleman sebagai persinggahan penting setelah memilih memperkuat PSS Sleman.
Perbedaan bahasa dan budaya menjadi tantangan yang ingin dinikmatinya.
Setelah sekitar empat pekan menjalani pramusim bersama Super Elja, Bagayoko mengaku proses adaptasinya berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan.
"Alhamdulillah, saya menjalani proses adaptasi baik-baik saja. Saya termasuk orang yang cukup cepat beradaptasi. Sejauh ini, saya merasa proses adaptasi dengan tim berjalan sangat baik, dan bisa dengan cepat menyatu dengan rekan-rekan di dalam tim," kata Bagayoko seusai latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (18/8/2026) sore.
Bukan sekadar latihan fisik dan taktik, masa pramusim menjadi momentum bagi pemain Mali tersebut untuk memahami karakter permainan PSS.
Setiap sesi menjadi kesempatan untuk membangun chemistry dengan rekan setim sekaligus mengenal lebih dekat atmosfer sepak bola di Bumi Sembada.
Menariknya, Bagayoko merasa sepak bola menjadi bahasa universal yang memudahkannya melebur dengan lingkungan baru.
Gelandang asing Moussa Bagayoko mengungkapkan proses adaptasinya bersama PSS Sleman. Dia mengaku sangat senang menemukan keluarga baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Shin Tae Yong Mulai Susun Taktikal dan Skuad Utama Persija
- Ada Kabar Baik di Balik Kekalahan Bali United dari Persib Bandung
- Persebaya Mentereng di Pramusim, Bernardo Tavares Singgung Persija dan Persib
- Jay Herdman Jadi Amunisi Baru Bali United, Ternyata Ini Pertimbangannya
- Persib Vs Bali United Malam Ini, Johnny Ingin Pamer Pasukan
- Persik Kediri Benahi Stadion Brawijaya, Suporter Diminta Ikut Merawat