Mowilex Naturalle Ajak Orang Tua Lebih Mindful Lewat Kampanye First Space, First Care

jpnn.com, JAKARTA - Saat menyiapkan kamar bayi ataupun kamar anak, orang tua sering memulai dari hal-hal yang mudah terlihat, seperti tempat tidur, pencahayaan, furniture, hingga warna dinding.

Namun, pilihan cat yang melapisi ruang tempat anak beristirahat, bermain, dan bertumbuh sering kali luput dari perhatian. Padahal material pada dinding juga dapat mempengaruhi kualitas udara yang dihirup anak di dalam ruangan.

Melalui kampanye “First Space, First Care”, PT Mowilex Indonesia mengajak calon ibu dan orang tua baru untuk memahami bahwa kamar anak bukan hanya sekadar ruang tidur, melainkan ruang tumbuh pertama yang perlu disiapkan dengan lebih mindful.

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Edukasi ini dilakukan melalui talkshow di Museum MACAN, Jakarta Barat, bersama dokter spesialis anak RS St. Carolus dr. Ria Yoanita, Sp.A, CIMI, CBS; desainer interior Susan Emir dari Rumah Sabine; serta content creator Nalapedia.

Sesi ini mempertemukan sudut pandang kesehatan anak, pola asuh, dan desain ruang untuk membahas fondasi ruang yang lebih aman serta peran ruang dalam mendukung eksplorasi dan kreativitas anak, sebelum dilanjutkan dengan pengenalan produk Mowilex Naturalle.

“Setiap orang tua tentu ingin memberikan ruang terbaik bagi anaknya. Dengan Mowilex Naturalle, kami ingin mengajak orang tua melihat bahwa memilih cat yang tepat juga merupakan bagian dari mendukung tumbuh kembang anak. Apalagi, pada usia 0 sampai 5 tahun, anak lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, sehingga kualitas udara dan material yang melapisi dinding perlu menjadi perhatian sejak awal,” ujar Chief Marketing Officer PT Mowilex Indonesia Johanna Daunan.

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Dalam ruang tertutup, formaldehida dan senyawa kimia lain dapat muncul dari residu pelapis yang ada di furnitur, produk pembersih, hingga perlengkapan elektronik.

Sebagai cat interior berbasis air pertama di Indonesia yang berbahan dasar nabati, Naturalle memiliki formulasi Zero VOC juga rendah bau dan fitur formaldehyde abatement yang mampu mengikat dan mengurai formaldehida yang ada di dinding menjadi udara bersih, membuat setiap ruang menjadi lebih aman untuk ditempati dalam waktu yang lebih singkat setelah pengecatan.