Mowilex Percepat Penurunan Emisi Karbon Permanen
jpnn.com, JAKARTA - PT Mowilex Indonesia telah memasuki tahun ketujuhnya berturut-turut sebagai perusahaan yang terverifikasi netral karbon.
Hal itu mencerminkan sebuah pendekatan jangka panjang yang disiplin dalam pengelolaan emisi, sekaligus mempercepat transisi menuju penurunan emisi secara permanen yang berbasis infrastruktur panel surya.
Sejak pertama kali memverifikasi jejak karbonnya pada 2018, Mowilex secara konsisten meningkatkan cakupan dan ketelitian pengelolaan emisinya, mencakup seluruh Scope 1 dan Scope 2, serta elemen-elemen signifikan dari Scope 3.
Langkah ini memerlukan adanya penguatan tata kelola operasional, kerja sama yang lebih intensif dengan pemasok, serta integrasi pengelolaan karbon secara menyeluruh dalam perencanaan operasional dan energi perusahaan.
Perhitungan emisi yang dilakukan Mowilex diverifikasi secara independen oleh SCS Global sesuai standar akuntansi gas rumah kaca yang diakui secara internasional.
“Seiring berjalannya waktu, pengelolaan karbon tidak lagi menjadi sekadar laporan saja, tetapi sebuah prinsip yang secara langsung memengaruhi cara kami merencanakan penggunaan energi, menjalankan operasi, dan menentukan prioritas investasi,” ujar Chief Supply Chain Officer Mowilex Indonesia Yossy Tresinya Prameswari.
“Pergeseran ini sangat penting dalam membuat penurunan emisi menjadi langkah yang praktis dan bisa diterapkan secara konsisten, bukan sekadar target ideal yang harus dicapai,” lanjut dia.
Sekitar 71 persen dari total konsumsi energi Mowilex berasal dari listrik, menjadikannya komponen terbesar dalam penggunaan energi perusahaan.
Masuki tahun ketujuh terverifikasi netral karbon, Mowilex percepat penurunan emisi permanen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tekan Emisi Karbon, Komunitas Mobil Listrik BYD Tanam Ratusan Bibit Mangrove di PIK
- Kilang Pertamina Internasional Kedepankan Inovasi & Efisiensi Energi
- Platform GreenBizReady Permudah Pelaku Usaha Ukur Emisi Karbon
- Konservasi Mangrove di Cuku Nyinyi Mampu Tekan Emisi & Memperkuat Ekonomi Masyarakat
- Bicara Gambut, Menteri Hanif: ITPC Jadi Komando Menghentikan Kebakaran dan Emisi Global
- Pertamina Memperkuat Kolaborasi Global Atasi Perubahan Iklim di Forum COP30 Brasil