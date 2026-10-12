MP Club Pekanbaru Digerebek Bareskrim, 60 Pengunjung Positif Narkoba

jpnn.com - Operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Narkoba Polda Riau di MP Club Pekanbaru, Minggu (11/10/2026) malam, mengungkap dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam tersebut.

Dalam operasi itu, sebanyak 60 pengunjung dinyatakan positif narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine. Mereka terdiri dari 39 laki-laki dan 21 perempuan.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim menerima informasi mengenai dugaan transaksi narkotika jenis ekstasi di MP Club Pekanbaru.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pengunjung dan berpura-pura memesan ekstasi kepada seorang waiter bernama Rizal,” kata Zulkarnain Senin (12/10).

Menurut Zulkarnain, permintaan tersebut disanggupi oleh Rizal. Dari pemeriksaan awal terhadap waiter itu, petugas memperoleh informasi bahwa ekstasi diduga dipasok oleh seorang kepala keamanan klub bernama Rama Wijaya.

“Setelah dilakukan interogasi awal terhadap Rizal ternyata ekstasi tersebut diperoleh dari chief security club tersebut bernama Rama Wijaya,” ujar Zulkarnain.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan urine terhadap pengunjung yang berada di area hall serta sejumlah ruangan di tempat hiburan malam tersebut.

Hasil pemeriksaan urine menunjukkan 60 pengunjung positif menggunakan narkotika jenis methamphetamine dan amphetamine.