MPDI Gelar Dialog, Muncul Sorotan Soal Realisasi Dana Abadi Pesantren

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut Dana Abadi Pesantren seharusnya dipakai secara adil dan proporsional.

Hal itu disampaikan HNW dalam dialog menyambut Hari Santri Nasional 2026 yang diselenggarakan Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) di Pondok Pesantren Husnul Khatimah, Kuningan, Jumat (23/10) kemarin.

HNW menyebutkan baru Rp250 miliar dari total Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp148 triliun yang baru tersalurkan ke lembaga pendidikan keagamaan.

Dia mengatakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren perlu merealisasikan Dana Abadi Pesantren secara proporsional dan adil.

"Dana Abadi Pesantren menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan tersebut, mengingat pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter, penguatan keagamaan, serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia," kata HNW seperti dikutip Sabtu (24/10).

Dia mendorong MPDI dan pesantren untuk terus menyuarakan aspirasi secara konstruktif, baik melalui komunikasi langsung dengan pemangku kebijakan maupun melalui ruang publik dan media sosial.

"Kebutuhan penguatan pesantren menjadi kepentingan bersama yang dirasakan oleh berbagai daerah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MPDI Abdurrahman Abdul Hasib mengatakan dukungan pemerintah melalui Dana Abadi Pesantren perlu berjalan beriringan dengan penguatan kemandirian lembaga pendidikan keagamaan.