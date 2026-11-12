MPMRent Resmi Mengantongi Lisensi BNSP untuk Sertifikasi Sopir

jpnn.com, JAKARTA - Duduk di balik kemudi bukan sekadar perkara mahir menginjak gas dan memutar setir.

Bagi PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent), keselamatan dan kenyamanan penumpang berada penuh di tangan pengmudi.

Menyadari pentingnya hal itu, melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MPMRent, mereka kini resmi mengantongi lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

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Kepastian itu membuat proses pengujian dan penilaian kompetensi para sopir di MPMRent tak lagi sekadar formalitas internal, melainkan mengacu pada standar nasional, terukur, dan diakui.

Bagi para pelanggan korporasi maupun individu, langkah ini membawa ketenangan tersendiri.

Kendaraan yang prima memang krusial, tetapi sopir yang andal, jujur, dan paham etika pelayanan adalah kunci utama rasa aman selama di perjalanan.

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VP HRGA & Manpower Business sekaligus Ketua LSP MPMRent Triatmoko NJ, menegaskan bahwa sopir merupakan garda terdepan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pelanggan.

"Bagi kami, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tetapi juga oleh kompetensi Driver," kata Triatmoko dalam keterangannya, Kamis (12/11).