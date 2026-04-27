MPMRent Siapkan Kendaraan Listrik Dukung Ajang Putri Indonesia 2026
jpnn.com, JAKARTA - Tren mobilitas korporasi kini tidak hanya menuntut efisiensi dan keandalan, tetapi juga makin mengarah pada solusi yang lebih berkelanjutan.
Menjawab kebutuhan tersebut, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) memperkuat perannya sebagai penyedia layanan sewa kendaraan B2B jangka panjang dengan menghadirkan solusi mobilitas terintegrasi yang mengedepankan kualitas layanan sekaligus dukungan terhadap konsep green mobility.
Sebagai mitra mobilitas bagi berbagai sektor industri, MPMRent menghadirkan layanan end-to-end yang mencakup penyediaan armada, pengelolaan pengemudi profesional, hingga fleksibilitas solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelanggan.
Inovasi juga terus dilakukan, termasuk melalui pemanfaatan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Kapabilitas ini tercermin dalam keterlibatan MPMRent dalam mendukung penyelenggaraan Putri Indonesia 2026 yang ke-29, yang telah berlangsung pada 21–24 April 2026 di Jakarta.
Dalam ajang tersebut, MPMRent menyediakan enam unit kendaraan lengkap dengan enam driver profesional untuk menunjang mobilitas selama rangkaian acara berlangsung.
Dari total armada yang digunakan, dua unit merupakan kendaraan listrik jenis MPV, yaitu Mifa 9 dan Mifa 7.
Penggunaan kendaraan listrik ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional acara, tetapi juga menjadi representasi komitmen MPMRent dalam menghadirkan solusi mobilitas yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan tema Putri Indonesia 2026 tahun ini, “Dari Indonesia untuk Dunia: Kontribusi Perempuan dalam Inovasi dan Teknologi yang Berdampak untuk Keberlanjutan Alam serta Perdamaian Global.”
Dorong Green Mobility, MPMRent hadirkan kendaraan listrik dukung ajang Putri Indonesia 2026.
